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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٥١ ص

رئيس الأركان العامة الإيرانية يتفقد الوضع الأمني ​​على الحدود مع أذربيجان

رئيس الأركان العامة الإيرانية يتفقد الوضع الأمني ​​على الحدود مع أذربيجان

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الأوضاع الأمني على الحدود المشتركة مع جمهورية أذربيجان.

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انه زار اللواء محمد باقري، صباح اليوم الأربعاء، نقطة الصفر الحدودية مع جمهورية أذربيجان برفقة القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي ومجموعة من نواب وكبار قادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وخلال هذه الزيارة، أعرب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تقديره لجهود قوات حرس الحدود في الدفاع عن أراضي البلاد، مؤكدا: "أن قوة الردع لدى القوات المسلحة أكثر من أي وقت مضى وجميع وحدات القوات المسلحة يكون على أهبة الكامل".

وقال اللواء باقري: "ان جهود حرس الحدود في الدفاع عن الحدود جديرة بالثناء ونحن مدينون باستقرار الأمن على الحدود بسبب شجاعة هؤلاء الأحباء"، مضيفا: "إن الغرض من هذه الزيارة هو تفقد احدث الأوضاع في مستوى الدفاع المدني على الحدود المشتركة بين إيران وأذربيجان".

/انتهى/

رمز الخبر 1935129

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