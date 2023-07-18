اللواء موسوي: الجيش سيعزز قدراته واستعداده القتالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن اللواء موسوي الذي كان يتحدث في مدينة تبريز مركز محافظة آذربايجان شرقي على هامش زيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة للوحدات المرابطة في هذه المحافظة، أن هذه الزيارة هي ضمن الزيارات الدورية لرئيس الأركان العامة، والتي تتم عادة لتقييم القدرات والجاهزية القتالية والتفاعل بين القوات العسكرية.

وأعرب قائد الجيش عن ارتياحه لهذه الزيارة قائلا: "انها كانت حافزا جيدا في تعزيز الروح الدفاعية لدى المقاتلين، حيث أن الاستعداد الدفاعي لدى هؤلاء الأبطال يستحق الشكر لله تعالى، وتقديم الشكر لكل هؤلاء الأعزة وعوائلهم المحترمة".

وشدد انه على الرغم من ان الاستعداد القتالي للجيش في ذروته، الا ان العدو لن يتوقف عن محاولاته وكيده ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، لذا فإن على الجانب الايراني ان يرصد تهديداته ويستخدم التقنيات الحديثة ويكون في أهبة الاستعداد القتالي لمواجهة هذا العدو.

وتابع قائلا: "ان القوات المسلحة دافعت في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) عن حياض الوطن ونفذت كل المهمات التي اوكلت اليها بكل قوة، الا انه يجب بلوغها مرحلة من الاستعداد القتالي لمواجهة أي تهديد يستهدف المصالح والسيادة الوطنية للجمهورية الاسلامية والتصدي لمن يريد الاساءة الى المبادئ التي تؤمن بها الثورة الاسلامية".

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