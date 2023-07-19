إيران تحصل على تقنية فصل الهواء المبردة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أنضمت إيران إلى مجموعة الدول الخمس ذات تقنية فصل الهواء المبردة وذلك من خلال إفتتاح مركز أبحاث لتكنولوجيا فصل الهواء المبردة في جامعة شريف للتكنولوجيا.

وتم إطلاق مركز الأبحاث هذا بدعم من جامعة شريف للتكنولوجيا بهدف توطين التقنيات المتعلقة بعملیة فصل الغازات النقية عن الهواء عن طريق تبريدها.

وکانت تقنیة فصل الهواء عن طریق التبرید حكرة على خمس دول فقط، وبسبب عدم تمتع البلاد من هذه التكنولوجيا اتخذ العلماء الإيرانيون خطوة نحو توطين هذه التكنولوجيا باستخدام المعرفة والمعدات التقنية المحلية، والآن أصبحت إيران من بين الدول القليلة التي تمتلك التكنولوجيا.

وتعمل محطات فصل الهواء على فصل الهواء الجوي إلى مكوناته الأولية، عادة النيتروجين والأكسجين وفي بعض الأحيان أيضا الأرجون وغيره من الغازات الخاملة النادرة.

ويمكن فصل الغازات النقية عن الهواء عن طريق تبريدها أولا حتى الإسالة ثم تقطير المكونات انتقائيا في درجات غليانهم المختلفة، ويمكن أن تنتج هذه العملية غازات عالية النقاء ولكن كثيفة الاستهلاك للطاقة.

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