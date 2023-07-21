وزراء خارجية إيران والعراق يدينان الإساءة للقرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادان وزراء خارجية ايران والعراق، حسين امير عبداللهيان وفؤاد حسين خلال اتصال هاتفي الإساءة للقرآن الكريم. وعبرا بان هذا العمل يعتبر إهانة للعقلانية وحرية التعبير، والسلوك غير المسؤول للحكومة السويدية.

وأكد وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراقية على ضرورة عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي.

وفي وقت سابق فقد أهان المواطن العراقي السويدي "سلوان موميكا"، يوم أمس وللمرة الثانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، القرآن الكريم بدعم من الشرطة السويدية.

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