أمير عبداللهيان: إذا لم تتخذ السويد إجراءات فعالة على الفور/ فيجب على الدول الإسلامية الرد بقوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمير عبد اللهيان وزير خارجية بلادنا بحث وتبادل الآراء حول تكرار الإهانات للقرآن الكريم في السويد مع حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، اقترح وزير خارجية بلادنا، وهو يعرب عن أسفه العميق وإدانته للعمل المهين والاستفزازي الأخير في السويد، أنه استجابة لهذا العمل المهين، ينبغي عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أقرب فرصة ممكنة لمعالجة هذه القضية الهامة.

وقال أمير عبد اللهيان: إذا لم تتخذ الحكومة السويدية إجراءات فعالة على الفور، فيجب على الدول الإسلامية الرد بقوة على السويد بطريقة متماسكة لإهانة كتاب القرآن الكريم.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، تعهد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في معرض إدانته لهذا العمل المهين وتقديم تقرير عن الدعوات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، بوضع اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على جدول الأعمال في هذا السياق وبالتشاور مع الدول الأعضاء.

كما أكد الجانبان على أهمية العمل الحاسم والمنسق من قبل الدول الإسلامية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال المهينة.

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