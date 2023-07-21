طهران تعلن عن رغبة بغداد في إنشاء منطقة حرة مشتركة معها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجت الله عبد المالكي أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية الصناعية والاقتصادية الخاصة: إن رئيس وزراء العراق ركز على منطقة في محافظة "واسط" العراقية بالقرب من حدود مهران لإقامة منطقة حرة مشتركة بين إيران والعراق، ويجري العمل على دراساتها.

وأشار إلى أن أول منطقة تجاریة حرة مشتركة بين إيران والعراق ستدخل مرحلة التشغيل بحلول نهاية العام الايراني، وأضاف: إن المستثمرين العراقيين مهتمون بتصدير بضائعهم إلى أماكن أخرى من أجل تلبية احتياجاتهم وتطوير التجارة من خلال المرور عبر إيران والوصول إلى المحيط الهندي والمياه المفتوحة من المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة بإيران.

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