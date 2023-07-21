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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:٤٨ م

طهران تعلن عن رغبة بغداد في إنشاء منطقة حرة مشتركة معها

طهران تعلن عن رغبة بغداد في إنشاء منطقة حرة مشتركة معها

أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة عن رغبة العراق في إنشاء منطقة حرة مشتركة مع إيران وقال: إن أول منطقة حرة مشتركة بين البلدين ستكون جاهزة للعمل بحلول نهاية العام الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجت الله عبد المالكي أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية الصناعية والاقتصادية الخاصة: إن رئيس وزراء العراق ركز على منطقة في محافظة "واسط" العراقية بالقرب من حدود مهران لإقامة منطقة حرة مشتركة بين إيران والعراق، ويجري العمل على دراساتها.

وأشار إلى أن أول منطقة تجاریة حرة مشتركة بين إيران والعراق ستدخل مرحلة التشغيل بحلول نهاية العام الايراني، وأضاف: إن المستثمرين العراقيين مهتمون بتصدير بضائعهم إلى أماكن أخرى من أجل تلبية احتياجاتهم وتطوير التجارة من خلال المرور عبر إيران والوصول إلى المحيط الهندي والمياه المفتوحة من المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة بإيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1935189

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