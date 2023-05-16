محادثات ايرانية مع 18 دولة لإقامة مناطق حرة مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر مستشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وامين المجلس الاعلى للمناطق الحرة التجارية الصناعية والاقتصادية الخاصة بالبلاد العام الجاري عاما لازدهار المناطق الحرة المشتركة، قائلا: "ان امانة المجلس الاعلى للحرة أجرت محادثات مع 18 دولة لإنشاء مناطق حرة مشتركة".

وأضاف حجة الله عبدالملكي ، في مقابلة صحفية: "إحدى الدول التي اجرت ايران معها محادثات لإنشاء منطقة حرة مشترك هي روسيا حيث جرت تفاهمات وتفاعلات أولية لإنشاء منطقتين حرتين في لوتس وموسكو".

واشار الى ان روسيا طلبت لهذا الغرض منحها مستودعات في ميناء انزلي وأضاف: روسيا تؤكد على التعاون مع منطقتي أنزلي وتشابهار الحرتين. هاتان المنطقتان تعدان قطبي ترانزيت في الشمال والجنوب ويمكنهما إكمال ممر "شمال- جنوب" معًا.

وأعلن عن طرح حزم استثمارية، وقال: تم الكشف عن هذه الحزم في معرض "إيران إكسبو"، حيث ان للمناطق الحرة في البلاد 370 مشروعا اقتصاديا بقيمة 5 مليارات يورو.

وقال عبدالملكي: يمكن للمستثمرين الإيرانيين وكذلك الإيرانيين في الخارج والمستثمرين الأجانب اختيار هذه الحزم التي يتم وضعها على الإنترنت على موقع امانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

وقال: ستكون لدينا ثمانية انشطة أخرى بحلول نهاية العام وسيتم تحديد وتقييم فرص استثمارية جديدة في المناطق الحرة ، وسيكون ذلك قفزة في الاستثمار والإنتاج والتصدير في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة.

/انتهى/