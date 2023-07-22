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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٤ ص

السفارة الإيرانية في أذربيجان: الإساءة الى القرآن الكريم يعتبر انتهاك واضح لحرية التعبير

السفارة الإيرانية في أذربيجان: الإساءة الى القرآن الكريم يعتبر انتهاك واضح لحرية التعبير

اعلنت سفارة ايران في اذربيجان: ان تدنيس القرآن الكريم هو اهانة لمعتقدات ملياري مسلم ويعرض السلام الدولي والتعايش السلمي للخطر وانتهاك واضح لحرية التعبير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت السفارة الإيرانية في أذربيجان بيانا ردا على التدنيس المتكرر للقرآن الكريم.

نص البيان كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

جنباً إلى جنب مع جميع المسلمين المتحضرين الأحرار والمسالمين وأتباع الديانات السماوية الأخرى في جميع أنحاء العالم، ندين بشدة تدنيس الكتاب المقدس لحوالي ملياري مسلم في السويد والدنمارك، ونعتبر هذه الأعمال الشنيعة هي اداة لترويج الكراهية والعنف وتعريض السلام الدولي والتعايش السلمي للخطر، وانتهاكات صارخة لحرية التعبير.

وثمنت سفارة ايران عمل وزارة خارجية جمهورية أذربيجان في إدانتها الشديدة لهذا العمل البغيض، لذلك تطلب من سفارات الدول الإسلامية وغير الإسلامية في باكو العمل في حملة منسقة وموحدة للإدانة الفورية لمثل هذه الأعمال الهجومية والخطيرة التي تكررت بدعم من حكومة وشرطة هذه الدول.

/انتهى/

رمز الخبر 1935197

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