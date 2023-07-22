بغداد تدين تدنيس القرآن الكريم وحرق علمها أمام مبنى سفارتها في الدنمارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الوزارة التزامها التام بمتابعة تطورات هذه الوقائع الشنيعة، التي لا يمكن وضعها في سياق حق التعبير وحرية التظاهر.

وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات تؤجج ردود الأفعال وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي للوقوف بشكل عاجل ومسؤول تجاه هذه "الفظائع التي تخرق السلم والتعايش المجتمعيين حول العالم".

وفي وقت سابق يوم أمس الجمعة، أحرقت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة مقطع فيديو وثق عملية تدنيس القرآن والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

وقام أنصار المجموعة بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن مباشر عبر حساب المجموعة على منصة "فيسبوك".

وقالت المجموعة إنها نفذت الاعتداء احتجاجا على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد.

ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة سبق لها الاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن.

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