قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الاسلام حسن صانعي

بعث قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد "علي الخامنئي"، رسالة تعزية بمناسبة رحيل حجة الاسلام "حسن صانعي "من اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وصديق الإمام الخميني (ره).

وعبر قائد الثورة الاسلامية، في رسالته عن تعازيه لأبناء الفقيد واسرته الكريمة وأصدقائه وزملائه سائلاً المولى عزوجل أن یمن علیه بعلو الدرجات.

وهذا هو نص الرسالة بهذه المناسبة:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

أقدم التعازي بوفاة رجل الدين المجاهد الصادق حجة الإسلام حسن صانعي ولأبناء الفقيد واسرته الكريمة وأصدقائه وزملائه ولكل من له علاقة ببيت الإمام الخمیني (ره). إنه کان مخلصا ومن أقدم أصدقاء الإمام الخميني (ره).

السيد علي الخامنئي

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