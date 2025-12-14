الامام الخامنئي يعزي بوفاة حجة الاسلام شاهجراغي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم قائد الثورة الإسلامية، الامام الخامنئي، تعازيه في رسالةٍ بوفاة العالم المجاهد والخدوم حجة الإسلام السيد محمد شاهجراغي.

وجاء في نص رسالة الامام الخامنئي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم بخالص التعازي إلى أهالي محافظة سمنان الكرام، ومحبيهم ومؤيديهم، وخاصةً إلى أسرة شاهجراغي الكريمة وعائلة الفقيد، بوفاة العالم المجاهد والخدوم حجة الإسلام الراحل السيد الحاج محمد شاهجراغي، رحمه الله.

إن سنوات إمامته لصلاة الجمعة في سمنان، وقربه من العناصر الثورية والشباب، وخدماته العامة الأخرى، هي من بين امتيازات هذا العالم العظيم الذي يستحق فضل الله عليه ورحمته.