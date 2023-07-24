المسيرات المجهزة بالقنابل الذكية للجيش تدمر مواقع العدو الفرضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث الرسمي باسم مناورات الإقتدار الجوي الحادي عشر "فدائيو سماء الولاية" الذي يجريها الجيش الإيراني: "في اليوم الثاني من المرحلة العملياتية لهذه المناورات، دمرت مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية للجيش التي تكون مجهزة بقنابل ذكية، أهدافًا مهمة وحيوية للعدو الفرضي".

وأوضح العميد الطيار علي رضا رودباري: "في اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية والعملياتية من مناورات "فدائيو سماء الولاية"، تم مراقبة وتحديد واستهداف مواقع العدو بواسطة طائرات الاستطلاع من طراز RF-4 و من طراز "مهاجر6" و من طراز "كمان" وطائرات "آرش" المسيرة المجهزة بالرؤوس الحربية وتم تدمير الأهداف المهمة والحيوية لقوات العدو الفرضي".

وأضاف: "في هذه المرحلة من المناورات، نجحت الطائرة بدون طيار مهاجر 6 التابعة لسلاح الجو للجيش في إصابة أهداف أرضية ومعدات للعدو أثناء إرسال الصور عبر الإنترنت وتجهيزها بقنابل "قائم" الذكية والدقيقة والمحدثة".

/انتهى/