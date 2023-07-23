الجيش الإيراني يعلن عن انطلاق مناورات "فدائيو الولاية" من اليلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار قائد القوات الجوية للجيش الإيراني العميد حميد واحدي إلى بدء المرحلة الرئيسية والمرحلة التشغيلية لمناورات " فدائيو الولاية" الحادي عشر الجوية، قال: اعتبارًا من مساء اليوم، ستُقام مناورات "فدائيو الولاية" بمشاركة جميع القواعد الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بمركزية قاعدة الشهيد بابائي الجوية في منطقة أنارك العامة بأصفهان.

وأضاف، إن بعض الطائرات والمقاتلات تم نشرها في قاعدة أصفهان منذ عدة أيام، وقال: في هذه المناورات، سيقوم الشباب والمبدعون الذين تعلموا جميع اختصاصاتهم داخل البلاد وتحت إشراف أساتذة إيرانيين، باستخدام 92 نوعا من المقاتلات، والقاذفات، والطائرات المسيرة، وتنفيذ مجموعة متنوعة من عمليات الاستطلاع والتصوير وتدمير الأهداف الجوية والبرية، والعمليات النفسية، والحرب الإلكترونية والدفاع المدني، واختبار الأنظمة والأدوات الحديثة المنتجة حديثا.

وأضاف: هذه المناورات هي إحدى المناورات المعتمدة من قبل مقر خاتم الأنبياء المركزي، وتقام بهدف رفع مستوى القوة القتالية، وللحصول على نموذج مناسب للقتال في ظروف حقيقية، باستخدام مختلف أنواع الطائرات المأهولة وغير المأهولة.

وتابع: إن هذه المناورات ستقام على أساس الاكتفاء الذاتي والثقة بالنفس للقوات الجوية، وخلالها سيستخدم الطيارون التكتيكات القتالية وأنواع مختلفة من عمليات الطائرات المسيرة الهجومية والبعيدة المدى.

واعتبر العميد واحدي الرسالة المهمة لهذه المناورات هي الصداقة والسلام والأمن في المنطقة، وقال: إن الأمن المستدام والتنمية وتوطيد العلاقات الإقليمية وحسن الجوار والدفاع عن الحدود الجوية للبلاد من محاور المناورات. القوات الجوية للجيش، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى في البلاد وبأوامر من القائد الأعلى، هي المسؤولة عن أمن سماء إيران الإسلامية.

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