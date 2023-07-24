قائد القوات البرية: لا يمكن حل أي معادلة أو قضية من دون إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد كيومرث حيدري، اليوم الاثنين، خلال خطابه في إحياء ذكرى 285 شهيدًا من الجيش في مدينة ملایر: "ان الجمهورية الإسلامية لها دور كبير في معادلات العالم ولايمكن حل قضية في المنطقة دون إيران"، مضيفا: "ان هذا الإقتدار تشكل ببركة نظام الجمهورية الإسلامية المقدس".

وصرح العميد حيدري: "في وقت ما من التاريخ ، كان بلادنا معتمدا على الآخرين إلى حد كبير لدرجة أن القوى التي قادت الحرب العالمية الثانية ماكانت يأخذون مسئولي بلادنا في الإعتبار، ولكن بفضل ثورة الإمام الخميني(ره) وقائد الثورة الإسلامية، أصبح لها اليوم رأي في جميع المعادلات الدولية".

وتابع: "أمريكا خلقت لنفسها سلطة رهيبة لم يكن لدى أحد ان يتجرأ لمواجهتها ، وفي أقصر وقت ممكن احتلت دولتين (أفغانستان والعراق) في شرقنا وغربنا، وكانت خطتها التالية هي احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وشدد قائد القوات البرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "لكن عندما نظروا داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية و رأو القيادة الحكيمة لهذا البلد والقوات المسلحة الإيرانية التي اجتازت اختبارًا صعبًا في فترة الحرب المفروضة، أدركوا مستوى إقتدار وقوة نظامنا".

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