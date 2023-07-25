كنعاني: دماء شهداء فلسطين لن تذهب هدراً ونهاية الكيان الصهيوني باتت قريبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اغتال جنود الاحتلال الصهيوني ، صباح اليوم (الثلاثاء) في نابلس ، ثلاثة فلسطينيين ونقلوا جثامينهم إلى مكان مجهول.

ووقعت هذه المواجهات مع قوات الاحتلال قرب بوابة الطور في منطقة جبل جرزيم في مدينة نابلس.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الهلال الأحمر في فلسطين، أحمد جبريل ، أنه بعد هذا الاشتباك ، تم إرسال سيارات الإسعاف التابعة لنا إلى موقع الاشتباك ، لكن قوات الاحتلال حالت دون اسعافهم .

وفي هذا الصدد ، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، ناصر كنعاني ، مساء اليوم الثلاثاء : نقدم تعازينا لأسر شهداء نابلس والشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة .

وأضاف مخاطبًا الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة: لن تضيع دماء شهدائكم الطاهرة وانهيار الكيان الإسرائيلي المزيف والغاصب والإرهابي بات قريبا .

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