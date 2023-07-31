إيران ترحب بدور الامم المتحدة لاحلال السلام في العراق/ على أمريكا ايضاح الملف الصوتي لروبرت مالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني حول ايام محرم وعزاء اباعبدالله الحسين عليه السلام في إيران والعديد من دول المنطقة والعالم، حوَّل الناس بحضورهم الملحمي إيران والعالم مرة أخرى إلى حسينية عظيمة، مما يدل على الحماسة الدينية للمسلمين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الأمة الإيرانية أظهرت مرة أخرى حقيقة أننا أمة الإمام الحسين، ووفقًا للإمام الخميني (رض)، فإن محرم وصفر هما من أبقا الإسلام حياً.

إيران كانت الطرف الوحيد في خطة العمل الشاملة المشتركة التي التزمت وأظهرت التزامها بالاتفاق

وعن الملف الصوتي لروبرت مالي قال كنعاني: ما قاله السيد مالي في هذا الملف الصوتي هو مسؤولية الحكومة الأمريكية ويجب توضيحه. نتابع مفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة ورفع العقوبات على أساس المصالح الوطنية.

وذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تكن نتاج ثقتنا بأمريكا، وأضاف: نحن مستعدون لمتابعة عملية المحادثات والمفاوضات. نظرة إيران لأمريكا واضحة ونحن لا نتحدث مع أمريكا على أساس الثقة.

وأضاف: استمراراً للعملية الدبلوماسية لرفع العقوبات والعودة المسؤولة لجميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بطبيعة الحال، فإن إيران لا تتفاوض على أساس الثقة مع الولايات المتحدة، بل على أساس المصالح الوطنية وأحكام خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إيران كانت الطرف الوحيد في خطة العمل الشاملة المشتركة التي التزمت وأظهرت التزامها بالاتفاق.

ايران تتابع موضوع حق ماءها من نهر هيرمند كحق غير قابل للتصرف للأمة الإيرانية بجدية

وبشأن مطالبة إيران بحق ماءنا من نهر هيرمند، قال كنعاني: إن المتابعة في هذا الشأن مستمرة بجدية. موضوع حق ماء ايران من نهر هيرمند كحق غير قابل للتصرف للأمة الإيرانية هو على جدول الأعمال بجدية. لقد عُقدت المحادثات على مستويات مختلفة، وقد أجرينا مؤخراً محادثات جادة مع مسؤولي الحكومة الأفغانية ونتوقع منهم التصرف بمسؤولية. إننا نعتبر هذه القضية إجراءً لبناء الثقة ويمكن أن توفر أساساً للتعاون بين البلدين.

الحكومات الامريكية تسعى دائماً لدعم الكيان الصهيوني وتطبيع علاقات الدول المختلفة مع هذا الكيان الزائف

وفي إشارة إلى تصريحات بايدن بخصوص تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني ورأي إيران بشأن تنفيذ هذه القضية وتأثيرها على العلاقات بين إيران والسعودية، قال كنعاني: تعزيز واستقرار موقف الكيان الصهيوني المغتصب في المنطقة هي الأولوية الأولى والأكثر أهمية للحكومات الأمريكية منها من الجمهوريين والديمقراطيين على مر السنين. ومن الواضح أن الحكومات الأمريكية أبدت دائماً التزامها غير المشروط بتقديم الدعم الكامل للكيان الصهيوني.

وتابع: إن الحكومة الأمريكية بذلت جهوداً كبيراً في السنوات الأخيرة ونجحت في ترسيخ التطبيع السياسي في علاقات هذا الكيان مع عدد من الحكومات العربية والإسلامية في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: ما حدث عملياً كان فتح يد كيان الاحتلال في استمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتجاهل الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وزيادة الجريمة اليومية بحق هذه الأمة.

وقال: خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدنا مقتل نحو 200 من الفلسطينيين الأبرياء والمواطنين والقوات التابعة لقوات المقاومة الفلسطينية. كما شهدنا أسر واحتجاز أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني، ودمار واسع للمنازل.

وتابع القول: "التجارب السابقة أمام الدول الإسلامية والحكومات". التطبيع مع الكيان الصهيوني لا يخدم قضية فلسطين وأي خطوة نحو التطبيع ستؤدي إلى فتح يد هذا الكيان في الجرائم ضد الأمة الفلسطينية.

واضاف كنعاني: نعلم أن أي خطوة تتخذها الحكومات الإسلامية تجاه الاعتراف بالكيان الصهيوني لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته ولا في سلام المنطقة واستقرارها وهدوءها وأمنها. لقد اتبع هذا الكيان استراتيجيته الأمنية لعدم الاستقرار في المنطقة.

إيران والحكومة العراقية ترحب بدور الأمم المتحدة في دعم السلام والاستقرار والأمن في العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حول زيارة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مع أمير عبد اللهيان: إيران والحكومة العراقية ترحب بدور الأمم المتحدة في دعم السلام والاستقرار والأمن في العراق. وكانت دائما المحادثات والمشاورات بين ايران والامم المتحدة مستمرة منذ سنوات طويلة.

وتابع: هذه الزيارة هي استمرار للرحلات السابقة للممثلين الخاصين للأمين العام للشؤون العراقية ومختلف القضايا في إطار سياسة إيران لمساعدة حكومة العراق المجاورة والشقيقة على استقرار الأوضاع السياسية في هذا البلد.وتقوية الحكومة الشعبية والمساعدة على التنمية الاقتصادية للعراق.

وقال كنعاني ناقشنا في هذا الاجتماع عملية مكافحة الإرهاب في العراق على المستوى الإقليمي وكيفية استخدام القدرات المشتركة لإيران والعراق واستخدام قدرات الأمم المتحدة للمساعدة في توطيد السلام والاستقرار والأمن والهدوء في المنطقة وإتمام عملية محاربة الإرهاب.

زيارة امير عبداللهيان الى باكستان

وبشأن زيارة امير عبداللهيان الى باكستان، قال كنعاني: إن التخطيط لهذه الرحلة جار، وستتم بناءً على دعوة وزير الخارجية الباكستاني من نظيره الإيراني. لدينا قضايا مختلفة لبحثها وتبادل وجهات النظر مع الجانب الباكستاني، بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية، وسيرافق وفد اقتصادي رفيع المستوى وزير الخارجية في هذه الرحلة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بخصوص الاعتقال المكثف للشبكة الإرهابية والصهيونية من قبل وزارة الاستخبارات: هذا الأمر أظهر مرة أخرى أن أعداء الأمة الإيرانية لا يتوقفون عن أي أعمال معادية للإنسان في الهجوم على بلادنا. إن ارتباط بعض أعضاء هذه الشبكة بخارج حدود إيران واضح تماماً.

وقال: محاربة الإرهاب مسؤولية دولية للدول ويجب ألا تسمح لهذه الجماعات الإرهابية ان تستمر باعمالها الارهابية.

نتوقع من الحكومة الكورية التصرف بحكمة للإفراج عن الأصول الإيرانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين العلاقات بين البلدين

وبشأن شكوى إيران ضد كوريا الجنوبية، قال كنعاني: "نحن على علم بما تقوم به إيران من إجراءات ومتابعات للوفاء بحقوق الأمة الإيرانية والإفراج عن الموارد المالية الإيرانية المحجوبة في كوريا". كما ذكرنا مرات عديدة، فإن الحكومة الإيرانية، وبالتالي الجهاز الدبلوماسي، عازمان على التمسك الكامل بحقوق الأمة الإيرانية واستخدام جميع الأساليب السياسية والقانونية.

وأضاف: مطالب إيران من كوريا لم تحقق التقدم الذي تتوقعه إيران. لذلك فإن الإجراءات القانونية هي خطوة مكملة لإجبار الطرف الآخر. وفقًا لعملية التفاوض الحالية، سنستخدم أيضًا العملية القانونية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: تصرف إيران رسالة واضحة لكوريا بأن إيران جادة للغاية في تأكيد حقوقها وستواصل أعمالها بجدية ولن تسمح بانتهاك حقوق الأمة الإيرانية. نتوقع من الحكومة الكورية التصرف بحكمة للإفراج عن الأصول الإيرانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين العلاقات بين البلدين واستعادة عمليتها التجارية والاقتصادية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن كلام السيد حسن نصر الله بخصوص تدنيس القرآن الكريم: "إن موضوع إهانة المقدسات مرفوض". كان طلب السيد حسن نصر الله مطلب مسؤول من العالم الإسلامي. كانت ردود الفعل على الحكومات الأوروبية، ولا سيما الحكومات التي وفرت الأرضية لهذه الإهانة، واضحة تماما. دخلت إيران في قضية تدنيس القرآن الكريم بمسؤولية واتخذت إجراءات جادة في هذا الصدد.

وقال: إن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي سيعقد مساء اليوم، لذلك نأمل في ظل الجدية القائمة أن تكون نتيجة ومخرجات هذا الاجتماع فعالة وواعدة وستؤدي إلى تشكيل آلية من قبل الدول الإسلامية.

زيارة الوفد السياسي والاقتصادي السوري إلى طهران

وبشأن زيارة الوفد السوري السياسي والاقتصادي إلى طهران، قال كنعاني: إن جزء كبير من الهدف من هذه الرحلة يأتي في إطار إجراء مباحثات من أجل تسريع عملية تنفيذ الاتفاقيات المختلفة بين البلدين، تم الاتفاق عليها خلال الزيارة السابقة للرئيس الايراني إلى دمشق. وستجرى المفاوضات في هذا الإطار. وخلال زيارة الرئيس إلى دمشق، تم التوقيع على 15 وثيقة بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات، وبشكل عام في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وتابع: خلال الرحلة الحالية للوفد السوري رفيع المستوى إلى طهران، ستتم مناقشة مفاوضات رفيعة المستوى بشأن تسريع وتنفيذ هذه الوثائق وتبادل الآراء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: في سياق زيارة وزير الخارجية السوري إلى طهران، ستتم مناقشة قضايا مختلفة، من بينها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، واستمرار عملية مكافحة الإرهاب، والمسائل المتعلقة بتوطيد الاستقرار وإتمام العملية السياسية في سوريا. وايضا ستتم مناقشة عملية خفض التصعيد في العلاقات بين سوريا وتركيا وإرساء الأسس للاجتماع الرباعي المقبل بين إيران وروسيا وسوريا وتركيا في إطار مفاوضات أستانا ومفاوضات تهدئة التوتر وتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

وصرح كنعاني: لدينا قضايا تجارية وقنصلية واقتصادية ستناقش في المحادثات الثنائية.

وتابع: إن إيران ستناقش هذه المسألة مع الجانب السوري في استمرار مسيرتها الداعمة لسوريا لمواجهة عدوان الكيان الصهيوني. إن الوجود غير الشرعي للجنود الأمريكيين في سوريا مسألة مهمة. وستدور مناقشات في هذا الصدد، وسيناقش موضوع كيفية المساعدة على عودة اللاجئين السوريين إلى هذا البلد وكيفية تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب السوري.

وبشأن المفاوضات الحدودية مع العراق، قال كنعاني: لقد عقدنا الاتفاقيات القانونية اللازمة على طول الحدود بين إيران والعراق، ليس لدينا مشكلة سياسية محددة في هذا المجال، العملية الفنية والقانونية هي عملية محددة بوضوح بين البلدين.

وبخصوص انقلاب النيجر، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: نحن نتابع بعناية التطورات المتعلقة بهذا البلد، ونركز على احترام سيادة القانون في بلد أفريقي صديق. ونأمل أن تتجه مسيرة التطورات في هذا البلد نحو السلام.

الحكومة الايرانية تعتبر نفسها ملتزمة بالدفاع عن حقوق ومصالح أمتها

وبشأن حقل أرش للنفط والغاز قال كنعاني: أعلن وزير النفط الإيراني موقفه من هذه المسألة يوم أمس. نؤكد أن إيران تدعم وتلتزم على الدوام بالتسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع جيرانها. فيما يتعلق باستخدام حقول النفط والغاز المشتركة مع الجيران، سلكنا دائمًا طريق التفاوض والتفاهم والتزمنا به.

وتابع: بخصوص استخدام حقل أرش للنفط والغاز، كما أعلنا رسمياً، نريد استخداماً مشتركاً من هذا الحقل، وفي هذا الصدد أعلنا استعدادنا للحديث مع الجانب الكويتي، لكن إذا كان هناك رغبة في الاستخدام المشترك. وتعتبر الحكومة نفسها ملزمة بالدفاع عن حقوق ومصالح الأمة وحمايتها.

وقال: بالنسبة للجيران نؤكد على وجوب حسن الجوار وحل الخلافات بالحوار ونأمل أن نواصل العمل في هذا الاتجاه بمفاوضات حسنة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: في المحادثات بين وزيري خارجية إيران والكويت على هامش اجتماع باكو، كان هناك اتفاق بين الجانبين، واقترح الجانب الكويتي دفع هذه المسألة إلى الخارج.الفضاء الإعلامي والإعلاني وفي إطار المحادثات المتخصصة بين البلدين.

وقال: بصفتنا إيران، نعتقد أن مثل هذه المواضيع يجب أن تناقش في إطار المناقشات الفنية والمتخصصة والقانونية، ولا يفيد مناقشتها في وسائل الإعلام. نحن مستعدون للتعاون والتحدث مع الأشقاء الكويتيين في هذا المجال.

تعليق أمريكا على إرسال المسيرات إلى بوليفيا

وحول إرسال المسيرات إلى بوليفيا وإعلان موقف الأرجنتين والولايات المتحدة، أوضح كنعاني: أثيرت بعض النقاط، كما أثار وزير دفاع بوليفيا بعض القضايا، تم تعاون إيران مع بوليفيا بناءً على طلب هذا البلد للتعامل مع تهريب المخدرات. لم ولن يشكل هذا الإجراء خطراً على دول أخرى في المنطقة، هذه التعليقات لا تستند إلى الواقع وقد تم تبني مثل هذه المواقف في إطار سياسة الرهاب من إيران.

وتابع: إيران تعمل على أساس المصالح المشتركة بالتعاون مع دول أمريكا اللاتينية، لا يجب أن تتألم دولة ما او تغضب. لم نفهم سبب غضب البلدين، هل لديهما مشكلة مع مكافحة تهريب المخدرات أم لا.

ايران ترحب باستضافة السعودية لحل الأزمة الأوكرانية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في إشارة إلى استضافة السعودية لحل الأزمة في أوكرانيا: نرحب بأي عمل ومبادرة للمساعدة في إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ونعتبر الحل الوحيد هو الحل السياسي.

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