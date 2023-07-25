https://ar.mehrnews.com/news/1935315/ ٢٥/٠٧/٢٠٢٣، ١١:٢٧ م رمز الخبر 1935315 إيران السياسة إيران السياسة ٢٥/٠٧/٢٠٢٣، ١١:٢٧ م عدسة مهر؛ جانب من أجواء مراسم عزاء سيد الشهداء في العاصمة طهران يعرض هذا الشريط المصور، جانب من مراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في العاصمة طهران. تحميل 51 MB رمز الخبر 1935315 کپی شد محتوى ذات صلة أجواء مراسم عزاء سيد الشهداء في العاصمة طهران أجواء الليلة السابعة من ليالي محرم الحرام في العاصمة طهران/ صور مراسم أربعين سيد الشهداء(ع) بحضور قائد الثورة الإسلامية مراسم عزاء سيد الشهداء لليوم السادس على التوالي /صور إقامة مراسم عزاء سيد الشهداء بحضور قائد الثورة الإسلامية سمات محرم الحرام ايران مراسم سيد الشهداء
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