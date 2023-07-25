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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١١:٢٧ م

عدسة مهر؛

جانب من أجواء مراسم عزاء سيد الشهداء في العاصمة طهران

جانب من أجواء مراسم عزاء سيد الشهداء في العاصمة طهران

يعرض هذا الشريط المصور، جانب من مراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في العاصمة طهران.

تحميل 51 MB

رمز الخبر 1935315

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