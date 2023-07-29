بالفيديو...مقتطفات من مراسم إحياء عزاء سيد الشهداء في شوارع العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عشاق الإمام الحسين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أحيوا خلال الأيام العشر الماضية، مراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
وأعدّت عدسة مهر، لكم متابعينا الأعزاء باقة واسعة من الفيديوهات التي تروي قصة العشق الأبدي بين أهل هذا البلد الطيب وآل البيت عليهم السلام، وتنقل لكم بالفيديو جوانب مختلفة من الفعاليات الثقافية التي تُقام خلال هذه المراسم.
منطقة "سعادت آباد" شمال العاصمة طهران
وبهذا تنتهى مراسم عزاء سيد الشهداء عليه السلام خلال العشر الأوائل من شهر محرم الحرام، لهذا العام، وتبقى مدرسة الحسين عليه السلام، شعلة مُتٌقدة تنير درب الصادقين ومنارة علمٍ محمدية حتى ظهور الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وملئهِ للأرض قسطا وعدلاً بنور الإيمان المحمدي كما ملئت ظلما وجورا بظلام الطاغوت.
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