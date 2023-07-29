بالفيديو...مقتطفات من مراسم إحياء عزاء سيد الشهداء في شوارع العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عشاق الإمام الحسين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أحيوا خلال الأيام العشر الماضية، مراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.

وأعدّت عدسة مهر، لكم متابعينا الأعزاء باقة واسعة من الفيديوهات التي تروي قصة العشق الأبدي بين أهل هذا البلد الطيب وآل البيت عليهم السلام، وتنقل لكم بالفيديو جوانب مختلفة من الفعاليات الثقافية التي تُقام خلال هذه المراسم.

منطقة "سعادت آباد" شمال العاصمة طهران

حب الحسين لايعرف صغيراً ولا كبيراً

حشود المُعزّين في منطقة "دولة آباد" جنوب العاصمة طهران