واشنطن تدعو روسيا والصين لإقناع بيونغ يانغ بالتفاوض معها

وأضاف: "موقف الولايات المتحدة من هذه القضية ثابت. نحن منفتحون على الاجتماع مع بيونغ يانغ دون شروط مسبقة. وما زلنا ملتزمين بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من يوم امس، عن وصول وفد عسكري روسي بقيادة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الوفد الصيني برئاسة، لي هونغتشونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيزور البلاد للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السبعين للانتصار في حرب تحرير الوطن العظيم، في إشارة إلى اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية الهدنة في 27 يوليو 1953.

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