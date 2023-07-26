مسيرة حسينية حاشدة يوم عاشوراء وسط لندن تستنكر التجاوز على القرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المجلس الحسيني في العاصمة البريطانية لندن في بيان حصلت وكالة نون الخبرية عليه بأن يكون يوم العاشر من المحرم 1445 هج هو يوم الحسين العالمي في بريطانيا وجميع دول العالم، واهاب المجلس بجميع المسلمين في العالم وبجميع المراكز والمؤسسات والمدارس الاسلامية بالمشاركة في المسيرات العاشورائية في يوم الحسين العالمي، حيث ستنطلق المسيرة الحسينية الكبرى وسط لندن يوم العاشر من محرم الحرام الموافق يوم السبت التاسع والعشرون من شهر تموز الجاري، برعاية المجلس الحسيني في لندن في الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث سيتجمع المؤمنون في منطقة الماريل آرج حاملين معهم المصاحف على رؤوسهم، وناشد المجلس المشاركين بجلب نسخ من القرآن الكريم لايصال رسالة الى العالم بالاستنكار والتنديد وايقاف التجاوز على حرمة كتاب الله عز وجل من خلال مطالبة السلطات الدولية بوضع قانون يجرم الاعتداء على القرآن الكريم".

يذكر ان المجلس الحسيني في العاصمة لندن ينظم سنويا مسيرة حسينية راجلة في العاشر من المحرم ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) واولاده واصحابه في واقعة الطف الاليمة، ويشارك بها اطياف متعددة ومن ثقافات مختلفة، كما ترفع بها راية للامام الحسين (ع) التي سيصل طولها هذا العام الى (120) مترا، ورفدت العتبة الحسينية المقدسة مسيرة هذا العام بكمية (20) الف نسخة من واجهة القرآن الكريم لحملها في المسيرة التي ستنطلق وسط العاصمة البريطانية لندن.

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