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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١١:٣٣ ص

اقامة مراسم عزاء ليلة عاشوراء في حسينية الامام الخميني بحضور قائد الثورة

اقامة مراسم عزاء ليلة عاشوراء في حسينية الامام الخميني بحضور قائد الثورة

أقيم مراسم عزاء ليلة عاشوراء الحسيني بحضور قائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني (رضي الله عنه).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم مساء يوم الخميس مراسم عزاء ليلة عاشوراء الحسيني في حسينية الإمام الخميني بحضو قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي ومجموعة من الشعب الإيراني.

وفي هذا المراسم القى حجة الإسلام والمسلمين رفيعي خطابا في موضوع دور الأمل في الجهود والنشاط لإحداث التحول والمثابرة للوصول إلى الأهداف المتعالي مستندا إلى أحاديث من الإمام الحسين عليه السلام.

كما قام الرادود مهدي سماواتي ومهدي رسولي بذكرى مصائب الامام الحسين عليه السلام واهل بيته في يوم عاشوراء.

/انتهى/

رمز الخبر 1935360

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