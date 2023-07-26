طهران تعلن عن تعميق علاقتها مع الفاو للحفاظ على موارد المياه والتراب

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه نقلاً عن وزارة الجهاد الزراعي، التقى صفدر نيازي شهركي مع الممثل المؤقت لمنظمة الفاو في إيران في مكتب نائب وزير المياه والتراب في طهران، أثناء بحثه قضايا ومشاكل المشاريع الدولية والمشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة ودراسة كيفية تطوير التعاون، وعرض الأولويات والخطط التي درسها نائب رئيس الجامعة، مؤكداً على الحفاظ على موارد المياه والتراب وإدارتها بشكل مستدام كأهم شرط مسبق لضمان الأمن الغذائي للبلاد.

وشدد على الحاجة إلى زيادة اهتمام الجمعيات والمنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة الأغذية والزراعة بقضية تغير المناخ وطالب بمواصلة الأنشطة المشتركة السابقة.

وأعرب نيازي عن اهتمام إيران بتعميق العلاقات في مجالات الري الذكي والإدارة المثلى للمياه وتحسين إنتاجية المياه في الزراعة والإدارة المستدامة للتراب.

كما أعلن عن استعداد إيران لنقل المعرفة التقنية وإرسال خبراء المياه والتراب إلى دول أخرى كأساتذة ومدرسين في دورات تدريبية دولية.

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