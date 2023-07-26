الأزهر يدعو المسلمين لمقاطعة منتجات السويد والدانمارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبّر الأزهر في بيان، نشره في الساعات الأولى لليوم الأربعاء 26 يوليو/تموز 2023 على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن تعجبه من "صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم الخطيرة،" معتبرا أن الصمت "يتضمن تشجيعا لهذه الدول على الاستمرار في ارتكاب جريمة العداء السافر للإسلام والمسلمين".
وطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف الحملات الهمجية العنصرية على الإسلام والمسلمين وتبني مشروع دولي يجرم الإساءة للمقدسات الدينية.
كما دعا الأزهر الشريف -في بيانه- حكومات العالم الإسلامي ومنظماته الإسلامية، لضرورة التضامن لاتخاذ موقف موحَّد ومدروس تجاه انتهاكات هذه الدول، التي رأى أنها "لا تفهم إلا لغة المادة والمصالح الاقتصادية".
وطالب "كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أن يستمروا في مقاطعة المنتجات السويدية والدانماركية، مهما كانت صغيرة؛ نصرةً لدين الله وكتابه".
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