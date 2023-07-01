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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١١:٤٨ ص

السفارة الإيرانية في الدنمارك: تدنیس القرآن الکریم یعتبر إهانة واضحة لقيم المسلمين

السفارة الإيرانية في الدنمارك: تدنیس القرآن الکریم یعتبر إهانة واضحة لقيم المسلمين

اعتبرت سفارة إيران في الدنمارك أن تدنیس القرآن الکریم باسم حرية التعبير إهانة واضحة للقيم الدينية للمسلمين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علقت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في الدنمارك على تدنيس القرآن الكريم في ستوكهولم وكتبت: "إن العمل الشنيع المتمثل لتدنيس القرآن الكريم باسم حرية التعبير ليس إنها فقط إهانة واضحة للقيم الدينية المقدسة، ولكنها أيضًا "كانت اهانة لأكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم وانتهاكًا لحقوقهم الإنسانية".

وجدير بالذكر أنه في يوم الأربعاء الماضي، وفي عملية نكراء في ستوكهولم بالسويد، أضرم شخص لحرق القرآن الكريم امام المسجد المركزي وفي يوم عيد الاضحى. وواجهت هذه القضية ادانت شديدة من الدول الإسلامية وبعض المنظمات الدولية، بما في ذلك الامم المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934549

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