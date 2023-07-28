سفير إيران الجديد لدى تركيا يقدم أوراق اعتماده إلى أردوغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أنقرة أوراق اعتماده إلى رجب طيب أردوغان خلال لقاء معه مساء يوم الخميس.

وفي إشارة إلى قدوم شهر محرم وعاشوراء الحسيني، اعتبر رئيس جمهورية تركيا عاشوراء رمزًا للمساواة بين المسلمين وعامل وحدة المجتمعات الإسلامية.

كما أشار أردوغان إلى مختلف مجالات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية تركيا وشدد على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، قائلا: "أن تحقيق تجارة بقيمة 30 مليار دولار بين البلدين في متناول اليد وعلى مسؤولي الدولتين إزالة العوائق التجارية وتحقيق هذا الرقم".

كما دعا الرئيس التركي إلى زيادة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الإسلاموفوبيا ووحدة العالم الإسلامي.

كذلك، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحياته الحارة إلى قائد الثورة الإسلامية الإيرانية ورئيس جمهورية بلادنا، ودعا الدكتور رئيسي لزيارة تركيا، معربا عن ارتياحه للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية التركي إلى طهران.

وأوضح محمد حسن حبيب الله زاده بدوره، خططه لتطوير العلاقات الإيرانية التركية، قائلا: "إن الأجندة الرئيسية المستهدفة هي تطوير العلاقات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، وفي الوقت نفسه، سيكون التعاون والإتفاق في القضايا السياسية الثنائية والإقليمية والدولية من أهم الموضوعات التي يجب متابعتها".

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