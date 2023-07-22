في اتصال هاتفي .. وزيرا خارجية ايران وتركيا يدينان الاساءة للقرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره التركي هاكان فيدانو، ادانا ، في اتصال هاتفي اليوم السبت، الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد والدنمارك وتبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وثمن أمير عبد اللهيان مواقف تركيا في إدانة إهانة القرآن الكريم وقدم اقتراح لعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية في أقرب وقت ممكن.

واكد أمير عبد اللهيان ان العلاقات بين البلدين علاقات ودية وأخوية واستراتيجية.

ودعا وزير الخارجية الايراني نظيره التركي لزيارة طهران وأعلن استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في طهران.

ومن جهته رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان باقتراح وزير خارجية الإيراني بعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وفي ترحيبا بدعوة نظيره الايراني قال وزير الخارجية التركي: سأقوم بزيارة لطهران في المستقبل القريب.

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