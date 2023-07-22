السفير الايراني الجديد لدى تركيا يتلقى توجيهات الخارجية قبيل مغادته الى انقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الايراني الجديد لدى تركيا، حبيب الله زادة، قدم في لقاء مع وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، اليوم السبت، شرحا لاخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين ايران وتركيا، وايضا برامجه الهادفة الى توسيع هذه الاواصر بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

في المقابل، نوّه "امير عبداللهيان" الى اولوية سياسة حسن الجوار لدى الحكومة الثالثة عشرة في ايران وضرورة توسيع العلاقات مع الدول الجارة والمسلمة.

كما قدم وزير الخارجية للسفير الجديد، بعض التوجيهات فيما يخص تعزيز العلاقات اكثر فاكثر وفي جميع المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية والقنصلية، مع دولة تركيا.

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