  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٦:٤٧ م

السفير الايراني الجديد لدى تركيا يتلقى توجيهات الخارجية قبيل مغادته الى انقرة

السفير الايراني الجديد لدى تركيا يتلقى توجيهات الخارجية قبيل مغادته الى انقرة

التقى السفير الايراني الجديد لدى تركيا "محمد حسن حبيب الله زادة"، قبيل مغادرته طهران الى انقرة اليوم السبت، بوزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الايراني الجديد لدى تركيا، حبيب الله زادة، قدم في لقاء مع وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، اليوم السبت، شرحا لاخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين ايران وتركيا، وايضا برامجه الهادفة الى توسيع هذه الاواصر بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

في المقابل، نوّه "امير عبداللهيان" الى اولوية سياسة حسن الجوار لدى الحكومة الثالثة عشرة في ايران وضرورة توسيع العلاقات مع الدول الجارة والمسلمة.

كما قدم وزير الخارجية للسفير الجديد، بعض التوجيهات فيما يخص تعزيز العلاقات اكثر فاكثر وفي جميع المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية والقنصلية، مع دولة تركيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1935215

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات