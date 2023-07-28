منتخب إيران للكرة الطائرة تحت 16 عامًا يتأهل إلى كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم متابعة يوم السابع ومرحلة نصف النهائي من الدور الأول لبطولة الكرة الطائرة الآسيوية للشباب تحت 16 عاما اليوم الجمعة بخمس مباريات في طشقند.

وفي هذه المرحلة، واجه منتخب إيران للكرة الطائرة تحت 16 عامًا منتخب تايوان وتمكن من هزيمة هذا الفريق بنتيجة 3-2 ليصبح المتأهل للنهائي في هذه المسابقات والفوز بحصة بطولة العالم 2024.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى ، سيواجه منتخبا أوزبكستان وباكستان بعضهما البعض ليكون الفائز في هذه المباراة هو خصم إيران في المباراة النهائية.

وفي دور المجموعات ، نجح المنتخب الإيراني بالفوز على منتخبات اليابان والصين والسعودية، وفي المرحلة الثانية صعد إلى نصف النهائي بعد فوزه على كازاخستان وأوزبكستان.

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