الإيراني "مهدي قائدي" ينضم إلى اتحاد كلباء الاماراتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نادي اتحاد كلباء الإماراتي من التعاقد مع مهدي قائدي على سبيل الإعارة من نادي شباب الأهلي للموسم المقبل.

وكان قائدي، بدأ مشواره في الملاعب مع نادي إيران جوانان موسم 2016-2017، وانتقل للعب مع استقلال طهران من 2017 إلى 2021، ثم انتقل للعب مع شباب الأهلي الاماراتي في أغسطس 2021، بعقد مدته 5 سنوات، وبعد أن لعب موسماً واحداً مع شباب الاهلي، عاد إلى استقلال طهران للعب على سبيل الإعارة.

ولعب قائدي «24 عاماً»، 29 مباراة مع نادي استقلال في الموسم الماضي، وسجل 15 هدفاً.

يذكر ان نادي اتحاد كلباء الإماراتي يشرف على تدريبه فرهاد مجيدي نجم المنتخب الوطني الايراني ونادي استقلال السابق.

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