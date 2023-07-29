آية الله أعرافي يدعو إلى متابعة إدانة الإهانة للقرآن الكريم على مستوى الحكومات والعلماء الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب تدنيس القرآن الكريم في بعض دول اوربية في الآونة الاخيرة، بعث مدير الحوزات الدينية في إيران رسالة إلى شيخ الأزهر شكره فيها على مواقف الأزهر حيال إهانة المقدسات، داعيا إلى الإستمرار في متابعة إدانة الإهانة للقرآن الكريم على مستوى الحكومات والشخصيات والعلماء في العالم الإسلامي.

كما طلب آية الله أعرافي لمقاطعة بضائع الدول التي أهانت المقدسات الإسلامية وإعادة النظر في العلاقات معها واتخاذ موقف حاسم ومنسق من قبل جميع الدول للتعامل بجدية مع السويد والدول المماثلة، قائلا: "ندعو للعمل على تنظيم مشروع قانون دولي من الدول الإسلامية والمنظمات الدولية للحيلولة دون وقوع أحداث مشابهة كما ندعو إلى العمل على إطلاق حوار مشترك للأديان التوحيدية انطلاقاً من التعاليم الإسلامية والأديان الإلهية".

وشدد آية الله أعرافي على استعداد إيران لأي نوع من التعاون في هذا السياق، مضيفا: "ان المكانة البارزة لدولة مصر العريقة ومؤسساتها الدينية والعلمية، خاصة الأزهر الشريف، ستكون مكانة مرموقة وحاسمة في اتخاذ المواقف المشتركة".

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