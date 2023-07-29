اقامة مراسم عزاء يوم عاشوراء في مختلف انحاء أوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها جرت مراسم العزاء يوم الجمعة بحضور حشود غفيرة من المسلمين الشيعة ومحبي سيد الشهداء (ع) واهل بيت النبي (ص) في المساجد والحسينيات والمراكز الإسلامية.

ففي إيطاليا ، أقيمت مراسم العزاء في مركز "المهدي (عج)" الإسلامي بحضور السفير الإيراني في روما والمسلمين الشيعة الايرانيين والأفغان والهنود والباكستانيين والإيطاليين.

وفي العاصمة البريطانية لندن، جرت مراسم العزاء بحضور حشد غفير في المركز الإسلامي ومن ثم اقاموا صلاتي الظهر والعصر إحياءً لذكرى صلاة الجماعة الأخيرة لابي عبدالله الحسين (ع) واصحابه الاوفياء في كربلاء.

وقرأ المشاركون في مراسم العزاء زيارة عاشوراء واستمعوا إلى آيات من القرآن الكريم ، ومن ثم تحدث حجة الإسلام سيد هاشم موسوي حول فلسفة ثورة الامام الحسين عليه السلام والأحداث التي جرت في هذا اليوم.

كما القى عدد من المنشدين الحسينيين قصائد في رثاء ابي عبدالله الحسين (ع) تناولوا فيها جانبا من المصائب والمصاعب التي واجهها سيد الشهداء (ع) واهل بيته في كربلاء خاصة يوم عاشوراء.

ويقيم المسلمون الشيعة مراسم العزاء الحسيني كل عام في العاصمة لندن والعديد من المدن الاخرى في بريطانيا.

كما اقيمت مراسم عزاء مماثلة في مسجد الامام علي (ع) الاسلامي في كوبنهاغن ومركز الامام علي (ع) الاسلامي في فيينا والمركز الاسلامي في هامبورغ وسائر المدن الاوروبية الاخرى.

/انتهى/