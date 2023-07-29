صفري: لم تكن حتى الان عقبة أمام عضوية إيران في مجموعة بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي صفري حول طلب إيران الانضمام إلى مجموعة القوى الاقتصادية الناشئة "بريكس" وقبول عضوية إيران، حضر وزير الخارجية وأمين مجلس الأمن القومي الايراني الاجتماعات الأخيرة لمجموعة بريكس، وسيحضر رئيس بلادنا هذا الاجتماع في المستقبل.

وأكد صفري أن "بريكس" مجموعة اقتصادية. وقال: إنها اقتصادية بالكامل، وجمهورية إيران الإسلامية لديها القوة والطاقة في مختلف المجالات ولديها علاقات اقتصادية جيدة مع الدول الأعضاء في هذه المجموعة، بما في ذلك الصين وروسيا والهند، وتسعى إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع أعضاء آخرين في هذه المجموعة بما في ذلك البرازيل وجنوب أفريقيا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية أن معايير العضوية في هذه المجموعة الاقتصادية لم تحدد بعد. يمكن أن يكون لعلاقات إيران الاقتصادية الحالية مع الدول الأعضاء في بريكس تأثير إيجابي في تأكيد عضوية إيران في هذه المجموعة.

وقال هذا المسؤول: في العام الماضي، كانت العلاقات التجارية الإيرانية مع البرازيل تساوي 6 مليارات دولار، وهذا المبلغ من العلاقات التجارية في ازدياد.

وأضاف صفري: بالإضافة إلى إيران، تتقدم عدة دول بطلب عضوية في مجموعة بريكس الاقتصادية. لكن من بين هذه الدول، إيران هي الوحيدة التي تربطها حالياً علاقة عمل جيدة مع أعضاء هذه المجموعة، بينما تمت دعوة إيران لحضور جميع الاجتماعات في السنوات الماضية. نشعر أن عضوية إيران في مجموعة بريكس الاقتصادية تمر بعملية إيجابية.

وقال عن حضور الرئيس في الاجتماع المقبل لهذه المجموعة الاقتصادية: قد يحضر الرئيس الاجتماع المقبل للمجموعة الاقتصادية بريكس، إما شخصياً أو عن طريق الفيديو كونفرنس.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الحالية ضد بلادنا ستؤثر على قبول إيران عضويتها في هذه المجموعة الاقتصادية، قال حتى الآن لم يكن هناك أي عقبة في عملية طلب عضوية إيران.

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