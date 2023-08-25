مساعد الرئيس الروسي: عضوية إيران ستعطي نشاطاً وتفاعلاً اكثر لدول مجموعة "بريكس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ إيغور ليفيتين في رسالتين منفصلتين موجهتين إلى محمد مخبر، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكاظم جلالي، سفير بلادنا في موسكو: عضوية بلادنا في مجموعة بريكس .

ورحب مساعد الرئيس الروسي بقرار قادة مجموعة بريكس توسيع هذه المنظمة وقبول أعضاء جدد، وقال: إن توسيع بريكس سيكون علامة فارقة جديدة للتعاون بين الحكومات على أساس مبادئ التعددية القطبية والعدالة.

وأشار ليفيتين: إن عضوية إيران في بريكس ستعطي نشاطاً لعمل هذه المنظمة وستعزز التفاعل في تنفيذ ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب".

وفي هذه الرسائل، تمنى مساعد الرئيس الروسي للشعب الإيراني الصحة والرفاهية والرخاء والسلام.

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