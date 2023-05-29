صفري: وزير الخارجية الإيراني يشارك في قمة بريكس في الاجتماع المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي صفري ردا على سؤال حول مرحلة عضوية إيران في قمة بريكس، إن الدول الأعضاء في بريكس لم تحدد بعد معاييرها الخاصة للأعضاء الجدد وهي بصدد كتابة هذه المعايير.

وتابع: وفقًا للمعايير والقدرات التي لدينا، يمكننا بسهولة تكييف أنفسنا مع المعايير المحتملة لأعضاء بريكس.

وقال صفري حول تأثير هذه المجموعة على الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية، من آثار هذه القضية أنه يمكننا القيام بمعاملاتنا مع دول روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا، دون استخدام الدولار وبالعملة الوطنية.

وذكر أنه من خلال الانضمام إلى هذه المجموعة، يمكننا توسيع أعمالنا في إفريقيا وأمريكا الجنوبية عبر جنوب إفريقيا والبرازيل، مضيفا ان المساحة مفتوحة لتصدير خدمات الهندسة الفنية الإيرانية. وتتمتع الجمهورية الإسلامية الايرانية أيضًا بقدرة عالية في مجال الطاقة ومحطة الطاقة والبناء وإنشاء الطرق والأنشطة القائمة على المعرفة وتصدير خدمات الهندسة الفنية.

وقال صفري إن هذه المنظمة أنشأت مؤسسات مالية لتقديم قروض وتسهيلات لأعضائها، وقال: "باستخدام هذه التسهيلات، إذا كنا أعضاء في هذه المجموعة، يمكننا تنفيذ مشاريعنا داخل الدولة وفي الدول الأخرى وفي الواقع فلنستخدم هذا الطريق لتنفيذ هذه المشاريع.

وفي جزء آخر من خطابه، قال إن جنوب إفريقيا دعت وزير الخارجية للمشاركة في قمة بريكس، وتابع: المشاركة في هذه القمة مهمة للغاية، وإلى جانب اللقاءات الجانبية مع دول مثل روسيا والهند والصين والجنوب. وتشكل أفريقيا والدول الأخرى التي دعيت بصفة مراقب للمشاركة في هذه القمة فرصة جيدة لتطوير التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني.

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