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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٠:١٤ ص

صفري: إيران تعلن استعدادها للمساعدة في التحرك نحو التعددية

صفري: إيران تعلن استعدادها للمساعدة في التحرك نحو التعددية

قال مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري ليس لدينا شك في أن بريكس يمكنها زيادة دورها في التعاون مع الدول الأخرى، ونرحب بأي مساعدة في التحرك نحو التعددية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مهدي صفري في مؤتمر إيران وبريكس: ليس لدينا شك في أن بريكس يمكنها زيادة دورها بالتعاون مع الدول الأخرى.

وأشار إلى أن مجموعة بريكس هي أحد شركائنا المستهدفين، وقال: القدرات التي تم جمعها في دول بريكس في النظام الدولي جعلت بريكس لها مكانة خاصة.

وأشار صفري إلى أن سوق الطاقة في بريكس مهم للغاية، وأضاف: على الرغم من العقوبات القاسية ضد إيران، فإن بلادنا لديها الكثير من الإمكانات والقدرات، لذلك سنتحدث عن هذه القدرات في برنامج اليوم.

وقال: إيران تستخدم عضويتها الأخيرة في منظمة شنغهاي للتعاون. مضيفا إن الهند وجنوب إفريقيا هما العضوان الرئيسيان في أيورا وهما يتعاونان في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وصرح وكيل الدبلوماسية بوزارة الخارجية: نرحب بأي مساعدة في التحرك نحو التعددية.

/انتهى/

رمز الخبر 1935716

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