صفري: إيران تعلن استعدادها للمساعدة في التحرك نحو التعددية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مهدي صفري في مؤتمر إيران وبريكس: ليس لدينا شك في أن بريكس يمكنها زيادة دورها بالتعاون مع الدول الأخرى.

وأشار إلى أن مجموعة بريكس هي أحد شركائنا المستهدفين، وقال: القدرات التي تم جمعها في دول بريكس في النظام الدولي جعلت بريكس لها مكانة خاصة.

وأشار صفري إلى أن سوق الطاقة في بريكس مهم للغاية، وأضاف: على الرغم من العقوبات القاسية ضد إيران، فإن بلادنا لديها الكثير من الإمكانات والقدرات، لذلك سنتحدث عن هذه القدرات في برنامج اليوم.

وقال: إيران تستخدم عضويتها الأخيرة في منظمة شنغهاي للتعاون. مضيفا إن الهند وجنوب إفريقيا هما العضوان الرئيسيان في أيورا وهما يتعاونان في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وصرح وكيل الدبلوماسية بوزارة الخارجية: نرحب بأي مساعدة في التحرك نحو التعددية.

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