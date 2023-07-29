مطالبات اجنبية للتعاون المتخصص مع إيران في مجال البتروكيمياويات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مرتضى شاهميرزائي إن هناك العديد من القدرات لتطوير صناعة البتروكيمياويات في البلاد، مضيفا: "متزامنا مع زيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة البتروكيمياويات الإيرانية للسنوات القادمة وتوسع الأسواق المستهدفة، فهي من الضروري اتخاذ الخطوات اللازمة لخلق المزيد من القيمة المضافة وإنتاج المنتجات النهائية بالتعاون والتقارب بين الشركات القابضة وشركات البتروكيمياويات".

وتابع: "تماشياً مع استكمال سلسلة القيمة، يمكن تحويل العديد من المنتجات البوليمرية والكيميائية إلى صناعات تكميلية ومن خلال تقليل بيع المواد الخام، يمكننا التحرك نحو إنتاج المحاصيل النهائية وخلق المزيد من القيمة المضافة".

واعتبر نائب وزير االنفط الإيراني لشؤون البتروكيمياويات وجود موارد بشرية كفؤة ومتخصصة في صناعة البتروكيمياويات كأحد عوامل التطور الرئيسية، مضيفا: "لقد تحققت الإنجازات في صناعة البتروكيمياويات الإيرانية بفضل جهود الكوادر المتخصصة والعاملة في البلاد، والذي أدى إلى ارتفاع الطلب الأجنبي للتعاون البتروكيمياوي المتخصص معنا والطلب لشراء السلع والمعدات والمحفزات من الشركات الإيرانية".

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية أنه بالجهد والمثابرة، يمكن تحقيق خطط التنمية في مسار استكمال سلسلة القيمة، مشيرًا إلى أن دور الشباب مهم بشكل خاص لتطوير هذه الصناعة.

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