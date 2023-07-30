صادرات النفط الإيراني إلى الصين تتضاعف 3 مرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب إحصائيات معهد كيبلر ، فإن صادرات النفط الإيراني إلى الصين في عامي 2017 و 2018 بلغت 692 و 746 ألف برميل يوميا على التوالي ، ومع انسحاب اميركا من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وانتهاء فترة الإعفاء لشراء النفط من إيران في ايار /مايو 2019 ، انخفض رقم مبيعات النفط إلى الصين بشكل كبير ، وفي عامي 2019 و 2020 ، انخفض إلى 466000 و 324000 برميل يوميًا على التوالي.

ويبدو أن استراتيجية الدولة في الجمهورية الاسلامية الايرانية في التفاعل مع الصين وتوقيع وثيقة التعاون للاعوام الـ 25 القادمة وبدء مهام الحكومة الحالية، قد لعبت دورًا فاعلًا في تعزيز العلاقات مع الصين وتصدير النفط اليها.

ولم يؤد تزايد حضور روسيا في السوق الصينية الى خفض حصة إيران، حيث زاد الاتجاه التصاعدي لصادرات إيران النفطية من 585 ألف برميل عام 2021 و 766 ألف برميل عام 2022 حتى نحو مليون برميل يوميا هذا العام.

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