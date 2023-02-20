باحثون ايرانيون ينجحون في انتاج الكحول الدهني المستخدم في صناعة البتروكيماويات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح رئيس مؤسسة الجهاد الجامعي في خوزستان، رحيم أميري، الإنجازات العلمية والبحثية لهذه المؤسسة، قائلاً: "نعمل حاليًا في ثلاثة مجالات هي "الكيمياء" و "الكهرباء و الإلكترونيات "و" الميكانيكا "في معهد بحوث تكنولوجيا الإنتاج، حيث قمنا في مجال الميكانيكا، بتنفيذ العديد من المشاريع البحثية، لكن أهمها هو انتاج لقم الثقب PDC و Rock Bits بشكل موسع.

وأضاف: "لقد اجرينا العديد من المشاريع البحثية في قسم الكيمياء، أهمها إنشاء فلتر تبخير الزيت (الكتروستاتيكي)، والذي يعتبر من أهم المشاريع البحثية لوزارة الطاقة، و من أهم الإنجازات في مجال الكهرباء والإلكترونيات لهذه المؤسسة هو نظام مراقبة المهبط(الكاثود).

وأشار أميري: لدينا أيضا سلسلة من الخدمات المتخصصة، حيث يعد مركز خدمات الفحص الهندسي المتخصص من إحدى هذه المراكز ، وقد أجرى الباحثون في هذه المجموعة الآن أبحاثًا حول المعرفة الفنية لعدة آلاف من قطع الغيار والمعدات الخاصة بصناعة النفط ونجحوا في إنتاجها بالهندسة العكسية. وكذلك نجحوا مؤخرًا في تجميع المعرفة التقنية والإنتاج الضخم لمرشحات كاتربيلر، وتمكنوا من توفير جزء من احتياجات البلاد وحل المشكلة الداخلية لمنصات الحفر فيما يتعلق بفلتر ماكينات كاتربيلر.

وصرح رئيس مؤسسة الجهاد الجامعي في خوزستان: "بالإضافة إلى ذلك، في مجال صناعة النفط والغاز، قمنا بتجميع المعرفة الفنية للعوامل المضادة للتآكل وتوصلنا إلى نتيجة. الآن ، يقوم الباحثون في هذا المجال بعمل خاص حول الكحول الدهني. الكحول الدهني هو المادة الخام المستخدمة في صناعة الأواني ذات الاستعمال الواحد، وكذلك تستخدم هذه المادة الاستراتيجية على نطاق واسع في صناعة البتروكيماويات في ماهشهر. وفي فترة ما، تم التخطيط لاستيراد هذه التكنولوجيا، ولكن بسبب العقوبات، لم يتحقق هذا الامر".

وتابع: "إن أهمية هذا الموضوع دفعت الباحثين إلى الحصول على هذا التكنولوجي من طريق الهندسة العكسية ونتيجة لذلك قررنا أن نبدأ دورة إنتاج الكحول الدهنية بنفس المواد المتوفرة في مجمع ماهشهر للبتروكيماويات حتى تقل الحاجة للأجانب".

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