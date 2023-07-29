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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٥:٣٧ م

توقعات لتجاوز قيمة التجارة بين إيران وإيطاليا عتبة مليار يورو

توقعات لتجاوز قيمة التجارة بين إيران وإيطاليا عتبة مليار يورو

صرح رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وإيطاليا، احمد بور فلاح انه من المتوقع أن تتجاوز قيمة التجارة(إجمالي الواردات والصادرات) بين إيران وإيطاليا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مليار يورو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر أحمدبور فلاح أن إيطاليا كانت الشريك التجاري الأول لإيران منذ سنوات عديدة، مضيفا: "كانت إيطاليا فرصة ذهبية لإيران، لأنها الدولة الأوروبية الوحيدة التي يكون الميزان التجاري الإيراني معها إيجابيًا".

وأوضح أن العديد من الصناعات الإيرانية، مثل الجلود والحجر والصلب والسيارات والأغذية والمنسوجات، لديها بنى تحتية أوروبية ، موضحًا: "حاليًا عدد الشركات الإيطالية التي لديها مكاتب في إيران قليل، لكن المقاولين في مختلف الصناعات، لا سيما النفط والغاز والبتروكيماويات تقومون ببناء محطات الطاقة في إيران، والذي كان السبب الرئيسي لرحيلهم من من إيران هو قضية العقوبات ومشاكل الصرف".

وشدد: "انه من المتوقع أن تتجاوز التجارة (إجمالي الواردات والصادرات) بين إيران وإيطاليا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مليار يورو ، مما يدل على أن العلاقة بين البلدين قد تراجعت، لكنها لم تنقطع".

/انتهى/

رمز الخبر 1935404

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