الشيخ عيسى قاسم: الهدف من ثورة كربلاء نصر الإسلام وعزّته وحاكميّته في الأرض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المرجع الديني البحريني "آية الله الشيخ عيسى قاسم" : ان كل الهدف من ثورة كربلاء، واستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، هو نصر الإسلام وعزّته وحاكميّته في الأرض.

ولفت "آية الله قاسم" في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" اليوم الى، ان "كل الهدف من اقامة الحسينيّات والمنابر والمواكب الحسينيّة والبذل والعناء على هذا الطريق، والبكاء، هو نصر الإسلام، وعزّته وحاكميّته في الأرض، لتشرق بنور ربّها وتسمو حياة الإنسان ويبلغ غاية الكمال والسعادة التي خُلق من أجلها".

ومنذ بداية شهر محرم الحرام، يحيي أبناء الشعب البحريني بعلمائه وخطباء المنبر الحسيني ورواديده وشعرائه ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) بفعاليات متنوّعة وغزيرة في المآتم والحسينيات والطرقات.

وليل أمس، خرج كبار علماء البحرين في الموكب العاشورائي المركزي وسط العاصمة المنامة، حيث داسوا على علم الكيان المحتل، تأكيدًا لرفضهم التطبيع مع عدو الأمة.

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