حزب الله: المقاومة أرعبت العدو بقوتها واستراتيجيتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح له اليوم السبت بمحافظة البقاع اللبنانیة، أشار "السيد صفي الدين" إلى اخر التطورات في الداخل اللبناني، وقال أن "حزب الله لا يريد ان يحكم البلد بل يسعى لضخ القوة فيه ليكون قادرًا على تحصيل حقوقه وحفظ ثرواته".

و اضاف، أن "هذا البلد بلدنا ويعنينا، ولا يظن أحد أننا إن كنا ضمن محور المقاومة ونؤمن بها ومشروعها المتمثل بتحرير فلسطين فيجب أن يكون بلدنا حطامًا، هذا غير صحيح".

و شدد السيد صفي الدين على أن "حزب الله هو أكثر جهة حريصة اليوم على عدم إنهيار مؤسسات الدولة، وبالتحديد مؤسسة الجيش والقوة الأمنية، إذ ليس لنا مصلحة بإنهيار بلدنا".

وأضاف، أن "كل التحليلات والفلسفات والسخافات التي تدعي بأن حزب الله مع الإنهيار ويريد أخذ البلد إلى المجهول لتحصيل مكاسب سياسية أو تغيير النظام قد نفيناها بالكثير من المناسبات ولكن لم يصدق أحد"، لافتا إلى أننا "لم نضع الطائف ولسنا من يريد أن يخربه، ولسنا من أقام النظام ولا نريد تخريبه ولم نعمل على ذلك، ولكن من يهدم هو من لا يريد البناء ولا يريد أن يفهم ولا يريد أن يتحاور، وهو من عقله في السفارة وقراراته بين الأيادي الخارجية".

وصرح القيادي في حزب الله، أن "بعض الأطراف في لبنان مهما تحدثوا بلغة لبنانية ووطنية عالية، فهؤلاء معروف أين هي عقولهم وأين مصالحهم، وحدودهم أوامر سفيرة".

ورأى السيد صفي الدين، أن "النتائج التي نراها في حزب الله على مستوى القوة العسكرية والعلمية والإجتماعية والهيبة، هي ليست نتاج اليوم إنما نتاج مسيرة عمرها 40 عامًا، لذلك يجب أن لا نستخف بأي شيء ولا نستهين به".

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