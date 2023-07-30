رباعة إيرانية تحطم الرقم القياسي في رفع الأثقال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمكنت الرباعة الإيرانية "آنيتا فیضي"، من زيادة الرقم القياسي الوطني للناشئين في رفع الأثقال بمقدار 2 كجم في فئة 49 كجم للفتيات ضمن منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب.

وبدأت معارك رفع الأثقال لبطولة الناشئین وشباب القارة العجوز رسميا صباح اليوم الأحد لممثلي إيران حيث تمكنت أنيتا فیضي، في وزن 49 كجم من تحسين الرقم القياسي الوطني لهذه الفئة والذي كان يخصها بمقدار 2 كجم في فئة 49 كجم للفتيات.

وبدأت بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والناشئين، يوم 28 تموز في مدينة دلهي الهندية وتستمر حتى السادس من أغسطس.

/انتهی/