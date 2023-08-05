المنتخب الإيراني لرفع الأثقال يفوز ببطولة آسيا للشباب في اوزان فوق الثقيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها في اليوم الأخير من بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب 2023 في الهند، أقيمت المنافسات في وزني 109 كجم و 109+ كجم وتمكن المنتخب الإيراني للفوز بالبطولة في هذه الأوزان.

في فئة 109 كجم، حصل الرباع الإيراني كوروش زارع على المركز الثاني،حيث سجل 157 كجم في الخطف، و 192 كجم النتر وإجمالي 349 كجم ، وحصل على فضية المجموع.

وأحرز ممثل إيران الآخر حسن عمادي المركز الرابع حيث سجل 158 كيلوجراماً في الخطف و 185 كيلوجراماً في النتر وإجمالي 343 كيلوجراماً وفاز بالميدالية الفضية في الخطف فقط.

في فئة وزن 109+كجم ، أصبح علي رضا إسفندياري بطلاً، حيث سجل 177 كجم في الخطف و 207 كجم في النتر و 384 كجم إجمالاً وحصل على ميدالية ذهبية في الخطف والفضية والذهبية في النتر والمجموع.

كما احرز طه نعمتي المركز الثالث برقم قياسي بلغ 166 في الخطف و 200 كلجم في النتر وإجمالي 366 كلجم وحصل على ميدالية فضية في الخطف وميدالية برونزية في النتر ولمجموع.

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