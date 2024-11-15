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١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٧ م

لاعبة إيرانية تفوز بالميدالية الفضية لتسلق الصخور

لاعبة إيرانية تفوز بالميدالية الفضية لتسلق الصخور

فازت اللاعبة الإيرانية "مهديسا حميدنجاد " بالميدالية الفضية في بطولة آسيا للشاب والناشئين لتسلق الصخور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللاعبة الإيرانية "مهديسا حميدنجاد " على الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشاب والناشئين لتسلق الصخور.

وتقام بطولة آسيا للشباب والناشئين لتسلق الصخور حاليًا في مدينة جامشيدبور الهندية بمشاركة لاعبين من إيران.

وفي ختام منافسات اليوم (الجمعة)، احرزت الايرانية "مهديسا حميد نجاد"، الميدالية الفضية في فرع "بولدرينغ"- فئة الناشئات (A) واحتلت المركز الثاني، بينما حلّت متسلقتان من اليابان بالمركزين الأول والثالث لهذه المنافسات التي جرت في اطار بطولة آسيا للشباب والناشئين لتسلق الصخور.

يذكر ان هذه البطولة ستواصل منافساتها حتى الـ ۲۷ من شهر نوفمبر الجاري بمدينة جامشيدبور الهندية.

/ انتهى/

رمز الخبر 1950802
شیرین سماره

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