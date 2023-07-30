الهند وإيران تستعدان لتوقيع اتفاق طويل الأجل بشأن ميناء تشابهار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد سنوات من المفاوضات، من المتوقع أن توقع نيودلهي وطهران على اتفاق متعدد السنوات ، يسمح للهند بتطوير محطة الشهيد بهشتي في ميناء تشابهار.

في عام 2016 ، وقعت شركة India Ports Global Ltd (IPGL) و "آريا بنادر" الإيرانية عقدًا لتطوير الميناء.

ولم يرد المتحدثون الرسميون باسم وزارات الشؤون الخارجية والموانئ والشحن والممرات المائية في الهند والسفارة الإيرانية في نيودلهي على أي استفسار.

ومع ذلك، قال مسؤول بوزارة الموانئ الهندية إن ملامح الاتفاق طويل الأجل سيتم الانتهاء منها الشهر المقبل، ومن المرجح أن يتم التوقيع على اتفاق في سبتمبر.

حاليًا، توقع الهند وإيران تمديد عقد لمدة عام واحد لتطوير وتشغيل المحطة في ميناء تشابهار. ومع ذلك، تحث الهند طهران على الالتزام باتفاق طويل الأجل، يوفر اليقين لخطط الاستثمار والتنمية للميناء الذي صممته الهند. قد ينص العقد طويل الأجل لمدة 10 سنوات أيضًا على التجديد التلقائي.

تم تأجيل المفاوضات بشأن العقد طويل الأجل في وقت سابق بسبب الخلافات حول شرط التحكيم في الصفقة. كانت إيران في وقت سابق غير مرتاحة لبنود التحكيم الدولي، بالنظر إلى القيود الدستورية على رفع المنازعات إلى المحاكم الأجنبية.

مع ذلك، أكدت الصحيفة الهندية أن كلا الجانبين على استعداد للتوصل إلى حل وسط يسمح بإحالة القضايا إلى محاكم التحكيم الدولية في مواقع محايدة مثل سنغافورة ودبي. وكانت الهند قد اقترحت في وقت سابق مناقشة مسائل التحكيم إما في دبي أو مومباي.

سيتم أيضًا حل الخلافات في الرأي حول البنود الأخرى، مثل ضمان الحد الأدنى من حركة المرور التي تسعى إليها إيران، مما يمهد الطريق لتطوير البنية التحتية للتتبع السريع في الميناء لضمان جلب حركة الشحن إلى هذا الموقع الاستراتيجي.

في عام 2016، خصصت الهند 85 مليون دولار لتطوير الميناء، إلى جانب خط ائتمان بقيمة 150 مليون دولار. اعتبارًا من عام 2023، قدمت الهند ست رافعات جسرية بتكلفة 25 مليون دولار لتطوير الميناء.

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