مشاريع عملاقة لتحلية 4 مليارات متر مكعب من مياه البحار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم قطاع المياه في ايران "فيروز قاسم زادة" ان الاستفادة من مياه البحار مدرجة على جدول الاعمال في ايران للتغلب على شح المياه وهناك الان 5 مشاريع عملاقة لتحلية مياه البحار ونقلها الى المحافظات وان الهدف المرسوم هو نقل 4 مليارات متر مكعب من مياه البحار نحو الداخل بعد اخضاعها للتحلية.

,قال "قاسم زادة" ان ايران من بلدان المناطق الجافة وشبه الجافة، وانها تتجه نحو تحلية مياه البحر وايضا تكرير ومعالجة المياه الآسنة والملوثة ، وان المياه المستحصلة من تكرير ومعالجة المياه الآسنة والملوثة ستستخدم في الصناعة والمعامل، ومياه البحار ستستخدم بعد تحليتها في المصارف العامة في المحافظات الايرانية التي تعاني من شح المياه.

وتابع بأن الطاقة الانتاجية لمحطات تحلية مياه البحر الان في ايران هي بين 600 الى 700 مليون متر مكعب ، لكن الهدف المرسوم هو الوصول الى 4 مليارات متر مكعب ، ومن اجل ذلك تم التخطيط لتنفيذ 5 مشاريع عملاقة في هذا المجال وان احد هذه المشاريع وهو ايصال المياه الى محافظات يزد وكرمان وهرمزكان قد استكمل وتم تدشينه.

/انتهی/