رئيس الجمهورية يؤكد على اهتمام الحكومة لتوفير السكن للشعب كأولولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اجتماع المجلس الأعلى للإسكان الذي عقد اليوم الأحد، اعتبر رئيس الجمهورية توفير الأرض لبناء المساكن من ضرورات تحقيق أهداف النهضة الوطنية للإسكان ، وصرح بان خطوات جيدة قد اتخذت في مجال تسليم فائض الأراضي الحكومية، ودعا الاجهزة التنفيذية التي لم تبادر لتسليم فائض أراضيها لحل المشكلة والوفاء بواجباتها في هذا المجال في أسرع وقت ممكن.

وشدد رئيسي على أهمية الدفع في الوقت المناسب لمنشآت بناء المساكن في مشروع قفزة بناء المساكن ، موضحًا أنه وفقًا للقانون ، يتعين على البنوك تخصيص 20٪ من التسهيلات المصرفية لبناء المساكن ، موضحًا: اذا لم يكن بامكان البنوك تقديم التسهيلات اللازمة المحددة لها في القانون فعليها ان تعلن بوضوح للمواطنين حجم التسهيلات التي يمكنها توفيرها لهم في الوقت المناسب.

ومن محاور تصريحات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع "تثمين عمل مؤسسة الإسكان في بناء 400 ألف وحدة سكنية ريفية سنويا في اطار النهضة الوطنية للإسكان"، "تعزيز الإشراف على المنصات النشطة في سوق الإسكان"، "زيادة مراقبة سوق إيجار المساكن ، خاصة في العاصمة "، "الاستفادة من طاقات تعاونيات العمال والموظفين والارياف في بناء المساكن"، "التركيز على الاهتمام الخاص بإنتاج الصلب والأسمنت وبيعه بسعر معقول ومناسب للمستهلك".

وكلف رئيسي وزير الطرق والتنمية العمرانية ووزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي ووزير الداخلية بعقد اجتماع مشترك للبت في موضوع الضمان لعمال البناء بشكل عاجل وإيجاد السبل لمساعدة الحكومة لتسريع حل هذه القضية.

كما طالب رئيس الجمهورية الجهات التنفيذية المعنية ببناء المساكن بعدم انتظار القطاعات الأخرى في تسليم المشاريع الجاهزة وتسليم أي عدد من الوحدات السكنية التي يتم تجهيزها للمواطنين.

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