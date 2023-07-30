40 قتيل و150 مصاب في تفجير شمال غربي باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه اشارت وسائل اعلام محلية واجنبية إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في انفجار عبوة خلال تجمّع سياسي في باكستان.

وأفادت وسائل إعلام، بمقتل وإصابة نحو 40 شخصا بانفجار استهدف تجمعا مواليا لطالبان في باكستان.

وذكرت وسائل الإعلام، أن”انفجارا استهدف اجتماعا حزبيا لأعضاء بجمعية علماء الإسلام بمحافظة باجور الباكستانية”.

وأضافت، أن”التجمع كان مواليا لحركة طالبان”، مبينة أن”الانفجار أسفر عن مقتل 15 شخصا وأصابة 23 أخرين”.

واعلنت وسائل اعلام محلية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار بمقر "جمعية علماء الإسلام" بمدينة باجور شمال غربي باكستان إلى 40 قتيلا و 150 مصابا.

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