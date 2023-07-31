ايران والعراق يبحثان تأمين الحدود المشترکة استعدادا لزيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي اليوم الاثنين اجتماعا مع نظيره العراقي عبدالامير الشمري في منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى العراقية (مقابل منفذ خسروي بالجانب الايراني).

وناقش الجانبان بحسب بيان لمكتب الشمري "تأمين الحدود العراقية الإيرانية والاستعدادات الجارية لفتح المنفذ أمام الزوار الإيرانيين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وحضر الاجتماع السفير الإيراني في بغداد ومحافظ كرمنشاه، وقائد قوات الحدود وعدد من القادة الأمنيين.

وكان وزير الداخلية الإيراني، قد استقبل بطهران يوم الأربعاء 31 أيار/مايو الماضي، نظيره العراقي وتباحثا بشأن التنسيق لإقامة مراسم الأربعين على أفضل نحو ممكن.

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