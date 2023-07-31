مسؤول عراقي : يستطيع الزوار الايرانيون دخول الاراضي العراقية في غضون ساعة عبر حدود المنذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح ادلى به "اللواء الجاف" للصحفيين، اليوم الاثنين، عقب اللقاء المشترك بين الوفدين الايراني والعراقي برعاية وزيري داخلية البلدين في معبر المنذرية.

واوضح هذا القائد الامني العراقي، ان الجانبين استعرضا في اللقاء الذي حضره كل من محافضي كرمانشاه (غرب ايران) وديالى (شرق العراق)، الاليات والسبل الكفيلة بتنظيم حركة الزوار الايرايين عند المعابر الحدودية العراقية وصولا الى كربلاء المقدسة للمشاركة في الزيارة الاربعينية هذا العام.

ولفت مدير معبر المنذرية الحدودي الى، ان الوفدين الايراني والعراقي اتفقا على ابقاء هذا المنفذ مفتوحا على مدار الساعة ووضع خطة امنية وخدمية مشتركة لتوفير راحة الزوار الذين يسلكونه خلال الزيارة.

كما توقع "اللواء الجاف"، بان تبدا حركة الزوار الايرانيين نحو معبر المنذرية الحدودي، خلال الاسابيع القادمة (اعتبارا من شهر اغسطس المقبل).

ووصل وزير الداخلية الايراني "أحمد وحيدي" اليوم، الى مدينة قصر شيرين (بمحافظة كرمانشاه) لتفقد البنى التحتية في معبر خسروي الحدودي والذي يعتبر احد المنافذ الحدودية الهامة لتردد زوار العتبات المقدسة بين ايران والعراق.

ورافق وزير الداخلية في هذه الزيارة مساعده لشؤون التنمية العمرانية وقائد قوات حرس الحدود الايراني، ورئيس مقر الأربعين ومساعد الشؤون التنسيقية في قيادة شرطة الجمهورية الإسلامية الايرانية.

زيارة وحيدي التفقدية اليوم تاتي في اطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة داخلية الجمهورية الاسلامية مع الجانب العراقي لغرض التنسيق واتخاذ الترتيبات النهائية والكفيلة بإنجاح الزيارة الاربعينية.

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